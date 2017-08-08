المجلس الأعلى للدفاع في لبنان: ملتزمون بتحرير لبنان من الخطر الإرهابي

أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الثلاثاء، الالتزام بتحرير الأراضي اللبنانية من خطر الإرهاب، مشيراً إلى اتخاذ توصيات، أبقاها تحت السرّية، للمعركة المرتقبة بين الجيش اللبناني وتنظيم "داعش" الإرهابي عند الحدود الشرقية للبلاد.

بيروت — سبوتنيك. وقال المجلس، في بيان مقتضب عقب اجتماع طارئ عقده بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إن الأخيرين أكدا "التزام الحكومة اللبنانية بتحرير أراضي لبنان من الإرهاب، وأنها "لن تتهاون في مكافحته".

وأضاف البيان "تم عرض الأوضاع الأمنية لا سيّما في جرود رأس بعلبك والقاع، واتخاذ القرارات اللازمة لإنجاح العملية الأمنية" التي يعتزم الجيش اللبناني إطلاقها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في هذه المنطقة الحدودية، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن اللبنانيين.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع الحفاظ على سرية البحث خلال الاجتماع، وابقاء المقررات سرية.