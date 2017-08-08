نائب عراقي عن التحالف الوطنـي: توجـه نيابي لعدم التمديد للمجالس المحلية

وأوضح انه " تم تأجيل التصويت على مقترح التعديل، الذي ينص على عدم التمديد لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لحين إجراء انتخابات المجالس وفقا لهذا القانون"، مبينا أن المقترح "سيعرض مجددا للنقاش بعد اجتماع قادة الكتل الأسبوع المقبل".
وأضاف السهلاني أن "التوجـه الأكثر قبولا يمضي نحو عدم التمديد للمجالس المحليـة، وان يتولى البرلمان مهمة الإشراف والرقابـة على عمل المحافظين لحين اجراء الانتخابات ، لأن هذا الأمر سيسهم في خفض النفقات والتخصيصات المالية التي تذهب إلى تلك المجالس في حال تمديد عملها للفترة المقبلة".
وكان مجلس النواب أرجأ، أمس، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، فيما تم التصويت على دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في نفس الموعد المقرر دستورياً للانتخابات البرلمانية.
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