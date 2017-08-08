نائب عراقي عن التحالف الوطنـي: توجـه نيابي لعدم التمديد للمجالس المحلية

أكـد النائب في مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن التحالف الوطني هلال السهلاني وجود توجـه نيابـي نحو عدم التمديد للمجالس المحليـة خلال التصويت على قانون الانتخابات.

© Sputnik. Sergey Mamontov رئيس البرلمان العراقي يتوقع حصول الشباب على نصف مقاعده في الانتخابات المقبلة

وقال السهلاني، في بيان صحافـي اليوم الثلاثاء، إن "أغلبية النواب، من كتل مختلفة، ضد التصويت على المادة 46 المتعلقة بتمديد عمل مجالس المحافظات، لكن إخلال النصاب حال دون التصويت على مقترح إلغاء العمل بمجالس المحافظات".

وأوضح انه " تم تأجيل التصويت على مقترح التعديل، الذي ينص على عدم التمديد لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لحين إجراء انتخابات المجالس وفقا لهذا القانون"، مبينا أن المقترح "سيعرض مجددا للنقاش بعد اجتماع قادة الكتل الأسبوع المقبل".

وأضاف السهلاني أن "التوجـه الأكثر قبولا يمضي نحو عدم التمديد للمجالس المحليـة، وان يتولى البرلمان مهمة الإشراف والرقابـة على عمل المحافظين لحين اجراء الانتخابات ، لأن هذا الأمر سيسهم في خفض النفقات والتخصيصات المالية التي تذهب إلى تلك المجالس في حال تمديد عملها للفترة المقبلة".

وكان مجلس النواب أرجأ، أمس، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، فيما تم التصويت على دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في نفس الموعد المقرر دستورياً للانتخابات البرلمانية.