غموض حول وفاة أمير سعودي شاب

وبينما لم يذكر الديوان الملكي السعودي سبب الوفاة، قال حساب "غير موثق" باسم "تاريخ آل سعود" المختص في حياة العائلة الملكية السعودية على موقع "تويتر"، إن الأمير سلمان بن سعد بن عبد الله آل سعود فارق الحياة عمر ناهز 26 عاما إثر سكتة قلبية.
انا لله و انا اليه راجعون..— ♥تحيا_مصر♥ (@M_A_M_M_10) August 8, 2017
توفى الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود إثر سكتة قلبية..ربنا يرحمه pic.twitter.com/vmFgXxljOV
انتقل الى رحمة الله #الأمير_سلمان_بن_سعد_بن_عبدالله_آل_سعود عن عمر ٢٦ عاماً وذلك اثر سكتة قلبية ، انا لله وإنا اليه راجعون.— تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) August 7, 2017
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