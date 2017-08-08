غموض حول وفاة أمير سعودي شاب

نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء الأمير سلمان بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ26 عاماً.

وقال بيان صادر عن الديوان إنه سيصلى على الأمير الراحل اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وبينما لم يذكر الديوان الملكي السعودي سبب الوفاة، قال حساب "غير موثق" باسم "تاريخ آل سعود" المختص في حياة العائلة الملكية السعودية على موقع "تويتر"، إن الأمير سلمان بن سعد بن عبد الله آل سعود فارق الحياة عمر ناهز 26 عاما إثر سكتة قلبية.

انا لله و انا اليه راجعون..

توفى الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله آل سعود إثر سكتة قلبية..ربنا يرحمه pic.twitter.com/vmFgXxljOV — ♥تحيا_مصر♥ (@M_A_M_M_10) August 8, 2017

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انتقل الى رحمة الله #الأمير_سلمان_بن_سعد_بن_عبدالله_آل_سعود عن عمر ٢٦ عاماً وذلك اثر سكتة قلبية ، انا لله وإنا اليه راجعون. — تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) August 7, 2017

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