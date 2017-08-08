"العليا للمفاوضات": مصير الأسد رهن المفاوضات وليس شروط مسبقة

صرح أحمد العسراوي، عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب، تعليقا على سؤال حول اشتراط رحيل الأسد خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، بأن هذه المسالة تعتبر أيضا شرطا مسبقا على المفاوضات القادرة وحدها "على حسم" الامر.

© Sputnik. Irina Kalashnikova أكثر من 270 إرهابيا فرنسيا عادوا من سوريا والعراق

موسكو — سبوتنيك. وقال العسراوي في حديث مع وكالة "سبوتنيك":

هذا شرط مسبق على المفاوضات، فمثله مثل من يقول أنا لا أقبل، أي يوضع الشرط قبل المفاوضات، والحل في المفاوضات، أصلا سياسيا هذا السؤال لا يطرح.

وأضاف معلقا على سؤال حول ترك مسالة رحيل الاسد او بقائه للمفاوضات:

طبعا، أنا اقول تغيير بنية النظام وأين تصل معي عملية التغيير سوف أبحث بها، فأنا لست الطرف الوسط في القضية أنا جزء من مشروع الحل.

وأعلن العسراوي، أن الهيئة العليا تتواصل مع روسيا خلال جولات جنيف، وأنهم مستعدون لزيارة موسكو في حال وجهت لهم الدعوات، وأضاف:

نتواصل معهم خلال جولات جنيف

وأشار إلى أنه لا يوجد تواصل خارج هذه الجولات، وأنه على استعداد لزيارة موسكو أن وجهت له الدعوة بهذا الخصوص أن دعونا سنذهب، ان وجهوا لي الدعوة سأذهب الى موسكو.