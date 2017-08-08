محكمة عراقية تحكم بالإعدام على 27 مدانًا في قضية "مجزرة سبايكر"

قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 27 مدانًا بالاشتراك في جريمة "مجزرة سبايكر"، فيما أفرجت عن 25 متهمًا آخرين لعدم ثبوت الأدلة.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمًا بالإعدام بحق 27 مدانًا بالاشتراك في جريمة سبايكر، استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كما أفرجت عن 25 متهمًا لعدم ثبوت الأدلة بحقهم".

وأضاف البيان أن "قرار اليوم هو قرار ابتدائي قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية".

وتعود أحداث مجزرة سبايكر إلى حزيران/ يونيو عام 2014، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" على مدينة تكريت العراقية بمحافظة صلاح الدين، وقام مسلحون باحتجاز ما يقرب من 2000 طالب في القوة الجوية العراقية، وأعدموهم جميعًا رميًا بالرصاص.