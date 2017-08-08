المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يوضح كيف سيتعامل مع حفتر والأطراف الليبية

وأضاف سلامة، بحسب وكالة الأنباء الليبية:
أنا كمبعوث للأمم المتحدة لا يقع على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تتواجد في ليبيا ولزمن طويل بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد، مؤكدا ضرورة التحدث مع جميع الأطراف الليبية.
واستطرد المبعوث الأممي إلى ليبيا قائلا "أنوي التواصل مع الليبيين من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لسماع آرائهم، وسنعمل جنبا إلى جنب مع الليبيين في إطار عملية تقودها ليبيا وتسهلها الأمم المتحدة".
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