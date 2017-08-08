المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يوضح كيف سيتعامل مع حفتر والأطراف الليبية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر صاحب تأثير كبير على الساحة الليبية، معربا عن قناعته بأنه من غير الواقعي تجاهل دوره في المشهد الليبي.

© REUTERS/ HANI AMARA غسان سلامة... إضافة مهمة للأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

القاهرة — سبوتنيك. وقال سلامة، في مؤتمر صحافي مشترك عقده ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في روما اليوم الثلاثاء، إن "القائد العام للقوات المسلحة له تأثير على جزء من ليبيا ولديه مؤيدون من الشعب الليبي".

وأضاف سلامة، بحسب وكالة الأنباء الليبية:

أنا كمبعوث للأمم المتحدة لا يقع على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تتواجد في ليبيا ولزمن طويل بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد، مؤكدا ضرورة التحدث مع جميع الأطراف الليبية.

واستطرد المبعوث الأممي إلى ليبيا قائلا "أنوي التواصل مع الليبيين من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لسماع آرائهم، وسنعمل جنبا إلى جنب مع الليبيين في إطار عملية تقودها ليبيا وتسهلها الأمم المتحدة".