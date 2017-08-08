الجيش المصري يصطاد 5 تكفيريين بعملية في وسط سيناء

أعلن الجيش المصري عن استهداف مخبأ تحت الأرض خاص بعناصر إرهابية في وسط سيناء، بغارة جوية، ما أسفر عن مقتل 5 تكفيريين، وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير مخبأ تحت الأرض، خاص بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء، ما أسفر عن مقتل 5 تكفيريين، وضبط 3 آخرين كانوا يستقلون عربة ربع نقل".

وأضاف البيان أن "قوات الجيش تمكنت أيضا من ضبط عربة نقل محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة".

ولم يحدد البيان موعد أو يوم تنفيذ العملية.

يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت في 9 تموز/ يوليو الجاري عن تجديد فرض حالة حظر التجوال في بعض المناطق في مدينتي رفح والعريش في شمال سيناء، في ساعات محددة، وذلك بعد يومين من هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على نقاط تفتيش تابعة للجيش المصري جنوب رفح الحدودية، أودى بحياة 26 جنديا.

ويذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في مناطق عدة من شمال شبه جزيرة سيناء منذ نحو عامين على خلفية ما تعانيه من تدهور أمني بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" مساء الثالث من تموز/ يوليو 2013 عقب ثورة شعبية طالبت برحيله.

ويسعى الجيش المصري للقضاء على المجموعات المسلحة في سيناء، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي غير اسمه إلى "ولاية سيناء" وأعلن، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ولاءه لـ"داعش"، وينشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى، مستهدفا شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.