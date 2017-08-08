ضبط 5 آلاف زجاجة خمر بميناء جدة السعودي

نجح جهاز جمارك ميناء جدة بالكشف عن محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 4961 زجاجة، كانت مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser سبب تباطؤ النشاط التجاري في السعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مدير عام جمارك ميناء جدة عبدالله الفلّاي، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن مركبات آلية نوعها خلاطات إسمنت وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بداخل الخلاطات بطريقة فنية، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في سياق آخر، قالت شبكة CNN العربية إن الواردات السعودية سجلت خلال الأشهر الماضية، تراجعاً نسبياً وأدى تأَخر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري، ما تسبب بعزوف بعض شركات القطاع الخاص عن الاستيراد، وأدى إلى انخفاض أرباحها، وذلك بالتوازي مع تراجع حجم الصادرات إلى الخارج.