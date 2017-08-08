المفتي العام لسوريا يوجه دعوة هامة للإرهابيين في بلاده

أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية، الدكتور أحمد بدر الدين حسون، أهمية عودة العلاقات بين سوريا وتونس إلى طبيعتها والتنبه للأخطار الكبيرة التي تحيط بالمنطقة وتستهدفها والعمل المشترك على مواجهتها.

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وخلال لقائه اليوم وفدا برلمانيا تونسيا برئاسة مباركة البراهمي، لفت مفتي سوريا إلى أهمية نقل حقيقة ما يجري من أحداث في سوريا إلى العالم بكل شفافية وفضح وتعرية التضليل الإعلامي الذي قامت به العديد من الوسائل الإعلامية خلال سنوات الحرب على سوريا. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار المفتي حسون إلى "أهمية المصالحة والمسامحة في المجتمع وإعادة بناء الإنسان من جديد".

داعيا الذين حملوا السلاح تغريرا أو خطأ للعودة إلى حضن الوطن، وقال إن سوريا ستعود أقوى مما كانت عليه وأن من يعد بالنصر لأولئك الذين يتحصنون بسلاحهم سيتخلى عنهم كما تخلى عنهم من قبل".

بدورها أكدت البراهمي أن "الشعب التونسي ومنظماته وجمعياته وأحزابه تقف إلى جانب سوريا شعبا وقيادة في خطها المقاوم ومع الشعب السوري في محنته".

ولفتت البراهمي إلى زيارة الوفد مدينة حلب ووقوفه على حجم الدمار الذي خلفته العصابات التكفيرية فيها منوهة بالإصرار الموجود لدى السوريين من أجل إحراز النصر وبناء سوريا المتجددة الصامدة القوية.