المفتي العام لسوريا يوجه دعوة هامة للإرهابيين في بلاده

وأشار المفتي حسون إلى "أهمية المصالحة والمسامحة في المجتمع وإعادة بناء الإنسان من جديد".
داعيا الذين حملوا السلاح تغريرا أو خطأ للعودة إلى حضن الوطن، وقال إن سوريا ستعود أقوى مما كانت عليه وأن من يعد بالنصر لأولئك الذين يتحصنون بسلاحهم سيتخلى عنهم كما تخلى عنهم من قبل".
بدورها أكدت البراهمي أن "الشعب التونسي ومنظماته وجمعياته وأحزابه تقف إلى جانب سوريا شعبا وقيادة في خطها المقاوم ومع الشعب السوري في محنته".
ولفتت البراهمي إلى زيارة الوفد مدينة حلب ووقوفه على حجم الدمار الذي خلفته العصابات التكفيرية فيها منوهة بالإصرار الموجود لدى السوريين من أجل إحراز النصر وبناء سوريا المتجددة الصامدة القوية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)