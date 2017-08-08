الجيش السوري يوسع مناطق سيطرته بريف السويداء

تمكن الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الحليفة، من فرض سيطرته على تل أسدي وتل جارين وتل الرياحين وبئر الصابوني بمساحة 100 كم مربع بريف السويداء، جنوب سوريا، بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يجبر "داعش" على الفرار من السويداء نحو الرقة

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "القوات العسكرية تلاحق فلول إرهابيي "داعش" باتجاه بئر الصوت بالريف الجنوبي الشرقي"، مشيرة إلى أن "وحدات الجيش مشطت المنطقة بشكل كامل وقامت بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة وثبتت نقاطها فيها".

يذكر أن وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الحليفة تواصل عملياتها العسكرية التي بدأتها يوم الجمعة الماضي، ضد تجمعات تنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الجنوبي الشرقي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكانت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء قد استعادت في 10 حزيران/ يونيو الماضي السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وقطعت بذلك خطوط إمداد الإرهابيين من الحدود الأردنية حتى ريف دمشق والغوطة، وما بين البادية شرقا واللجاة غربا وصولا إلى ريف درعا الشرقي.