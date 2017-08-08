الجيش السوري يوسع مناطق سيطرته بريف السويداء

يذكر أن وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الحليفة تواصل عملياتها العسكرية التي بدأتها يوم الجمعة الماضي، ضد تجمعات تنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الجنوبي الشرقي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وكانت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء قد استعادت في 10 حزيران/ يونيو الماضي السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وقطعت بذلك خطوط إمداد الإرهابيين من الحدود الأردنية حتى ريف دمشق والغوطة، وما بين البادية شرقا واللجاة غربا وصولا إلى ريف درعا الشرقي.
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