العبادي يعلق على الضربة الجوية للتحالف الدولي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لا يمكن أن ينفذ ضربات جوية دون موافقة الحكومة العراقية.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "التحالف الدولي لا يمكن أن ينفذ ضربات جوية دون موافقة الحكومة العراقية".

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani نائب عراقي يطالب بفتح تحقيق دولي حول القصف الأمريكي المتكرر لقوات الحشد الشعبي

وأضاف أن "قوات التحالف لا تملك الصلاحيات لتنفيذ ضربات جوية دون موافقة الحكومة".

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب سيد الشهداء"، إحدى تشكيلات "الحشد الشعبي"، عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصرها بقصف جوي أمريكي قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت الكتائب في بيان نشرته في الإنترنت "بعد أن أعلنت قوات الطاغوت الأمريكية أن الحدود العراقية السورية خطا أحمرا لا يجب لقوات "الحشد الشعبي" أو غيره الاقتراب منه قامت هذه القوات الآثمة، صباح يوم الإثنين، بقصف شديد لمواقع مجاهدي "كتائب سيد الشهداء" في خط هذه الحدود وفي الجهة المقابلة لعكاشات" غربي العراق.