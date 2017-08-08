الجيش السوري يسقط 5 طائرات مسيرة مفخخة بريف حماة

أسقط الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، خمسة طائرات بدون طيار مفخخة بريف حماة الشمالي الغربي.

© AFP 2017/ Mohammad Al-Hussein الطيران الحربي السوري يقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي "داعش" في ريف حماة

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "وحدة من الجيش العربي السوري أسقطت 5 طائرات مسيرة مفخخة للمجموعات الإرهابية المسلحة في محيط جورين بريف حماة الشمالي الغربي".

كما استهدف الطيران الحربي السوري، يوم السبت 5 أغسطس/ آب، عددا من مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حماة الشرقي.

كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو تجمعات وتحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي، على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.