انخفاض عجز الموازنة المصرية إلى 10.9% وارتفاع معدل النمو

قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب، إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران مقارنة بـ 12.5% في السنة المالية السابقة.

وذكرت الرئاسة في بيان منفصل اليوم أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9 بالمئة.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد قال لـ"رويترز" العام الماضي إن اقتصاد مصر نما 4.3 بالمئة في السنة المالية 2015-2016، وبلغ النمو 4.5 بالمئة في الربع الأخير من 2015-2016.

وأشارت الرئاسة إلى أن السنة المالية 2016-2017 شهدت "زيادة كبيرة" في شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة لتصل إلى 13 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران مقارنة مع مليار دولار في بداية السنة.