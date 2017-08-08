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20:03 08 أغسطس/ أب 2017
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    رجل وسك ركام المنازل في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في حي جوبر بدمشق، في سوريا، 2 مارس/ آذار 2016.

    مسلحون في الغوطة الشرقية ينتظرون هجوما للجيش السوري على آخر جيوبهم قرب دمشق

    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    العالم العربي
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    قال متحدث باسم إحدى الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا، إن مقاتلي الجماعة يستعدون للتصدي لهجوم بري وشيك للجيش السوري على الجيب الأخير لهم قرب دمشق، بعد تكثيف الغارات الجوية والقصف اليوم الثلاثاء.

    الجيش السوري ينجح في تحطيم أحلام مسلحي جوبر
    © Sputnik. Morad Saeed
    شاهد...كيف نجح الجيش السوري في تحطيم أحلام مسلحي جوبر
    ويخضع حي جوبر في شمال شرق دمشق وبلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من العاصمة لسيطرة هذه الجماعات طوال معظم فترات الأزمة السورية الممتدة منذ ستة أعوام.

    ويتوقع "فيلق الرحمن" أن يهاجم الجيش السوري المنطقة عبر موقعين هما "طيبة" إلى الشمال الشرقي من جوبر وعين ترما إلى الجنوب الشرقي منها.

    وقال متحدث باسم "فيلق الرحمن": نتوقع بعد ساعات أن تكون فيه محاولات للاقتحام لأنه عادة تبدأ الاقتحامات بتمشيط بالقصف، حسب وكالة "رويترز".

    وقال مقاتلون وشهود إن القصف والضربات الجوية زادت أمس الإثنين مشيرين إلى أن القصف كان الأعنف خلال حملة للجيش مستمرة منذ شهرين.

    وقال أحد السكان إن خمسة أبنية على الأقل انهارت نتيجة القصف خلال يومين، مشيرا إلى أن كثيرا من السكان تركوا المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القصف وأنه حتى إن هاجم الجيش المنطقة فإن السكان سيقدرون على الخروج.

    وأوضح قائلا: "هذه ليست حلب حيث كان الناس محاصرين…الغوطة مكان أكبر والبلدات مفتوحة على بعضها البعض…ولا توجد بلدة محاصرة".

    ومع ذلك، تقل الحركة بين بلدات الغوطة الشرقية بسبب القتال على مناطق السيطرة بين جماعات مسلحة متنافسة تسيطر على المنطقة.

    وقال المتحدث باسم "فيلق الرحمن": إن 400 مقاتل انشقوا عن حركة "أحرار الشام" وانضموا للفيلق في الأيام السبعة الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار الأمن في سوريا, قصف جوي, الأزمة السورية, الحرب على الإرهاب, فيلق الرحمن, الجيش العربي السوري, جوبر, سوريا
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