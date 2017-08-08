الجيش السوري يتقدم بريف الرقة

يواصل الجيش السوري تقدمه في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، وباتت قواته، اليوم الثلاثاء، على بعد 2 كم من الجهة الغربية لمدينة معدان آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة شمالي البلاد.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يسقط خمس طائرات مسيرة مفخخة بريف حماة

دمشق — سبوتنيك. قال قائد ميداني لمراسل "سبوتنيك"، إن سيطرة الجيش السوري على معدان "ستفتح له الطريق باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من الجهة الشمالية الغربية".

وذكر القائد أن العمليات الأخيرة للجيش السوري أفضت إلى استعادته قرى النميسة، والجابر، والخميسية بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وكان الجيش السوري قد استعاد، خلال الأيام الماضية، عددا من المناطق والقرى والبلدات بريف الرقة الجنوبي.

وأبلغ مصدر عسكري، وكالة "سبوتنيك" الأربعاء الماضي، بأن "الجيش السوري سيطر على قرى حويجة شنان والرحبي والصبخة والجبلي والرابية والذيابية والمسطاحة وشمرة وإسلام وآبار نفط الجرايح بالإضافة إلى سيطرته على منطقة بطول 30 كم على امتداد الضفة الجنوبية لنهر الفرات".

وتمثل العمليات الجارية لاستعادة الرقة من قبضة "داعش" التي سيطر عليها قبل نحو 3 سنوات، جانباً من معارك يخوضها الجيش السوري منذ أكثر من 6 سنوات قتالا واسعاً ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم "داعش" و"جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

وأدى القتال وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.