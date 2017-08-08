سماع دوى انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار شمال قطاع غزة

انطلقت صفارات الإنذار، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب، في ساحل عسقلان والمنطقة الصناعية المجاورة للحدود الشمالية لقطاع غزة، وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوى انفجارات منطقة عسقلان القريبة من قطاع غزة دون تحديد مكانها.

© Sputnik. Abdul Raouf Samir إدارة سجن عسقلان تنقل 15 أسيرا مضربا عن الطعام إلى المستشفيات

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي لـ"سبوتنيك":

تم إطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي في ساحل "اشكلون" وأن التفاصيل مازالت قيد الفحص.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد اعتقل، مساء اليوم، 5 مفتشين فلسطينيين تابعين لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، قال مصدر في محافظة الخليل، لوكالة "سبوتنيك"، إن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت مكتب المفتشين الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة.