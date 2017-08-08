السيسي يدعو البشير لحضور منتدى "أفريقيا 2017"

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره السوداني عمر البشير، إلى المشاركة في منتدى "أفريقيا 2017" الذي سيعقد بمنتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء أوائل كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

© AP Photo/ Julie Jacobson السيسي يوجه رسالة إلى قطر بشأن الأزمة الخليجية

الخرطوم — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية إبراهيم غندور، التقى ظهر اليوم السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت".

وأضاف أن السفير المصري، سلم غندور دعوة للرئيس السوداني عمر البشير، من شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2017" الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويشارك في فعاليات منتدى "أفريقيا 2017" الذي يقام تحت شعار "التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم"، عدد من رؤساء دول وحكومات دول أفريقية وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث ستجري مناقشة إمكانات الاستثمار في القارة الأفريقية وتعزيز التبادل التجاري بين دولها.