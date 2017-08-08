فيديو...نقاش حاد بين وزير التعليم السعودي وطلاب في الدارسة الخاصة

وقال الوزير العيسى خلال لقائه عددا من الطلاب السعوديين: ‏إن الدولة ليست ملزمة بدفع رسوم وتكاليف ومكافآت الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الأهلية داخل السعودية.

وجاء كلام الوزير خلال لقائه بعدد من طلاب وأطباء وأخصائيين صحيين توقفت عنهم مكافأة الامتياز، ودار حوار بينهم، حيث دعا الوزير المعترضين على هذا الإجراء للتقدم إلى ديوان المظالم، فيما رد عليه بعض الطلاب بقولهم: "هذا هروب"، و"حنا عيالك".

وأضاف أن الدولة أوجدت برامج المنح الدراسية في الداخل في السابق لتشجيع الطلاب على الدراسة، غير أن هذه الظروف انتهت تماما.