نائبة عراقية: تبني "داعش" قصف قوات "الحشد الشعبي" لا يبرئ قوات التحالف

وأضافت: "هناك أدلة لدى كتائب سيد الشهداء تؤكد قصف مقاتليها من قبل طائرات التحالف، يجب أن تطلع عليها الحكومة".
وأشارت النائبة الموسوي إلى أن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ العملية الإرهابية "لا يبرئ قوات التحالف التي استهدفت القوات الأمنية العراقية في الكثير من الأوقات تحت ذرائع مختلفة".
وكانت "كتائب سيد الشهداء" التابعة لـ"الحشد الشعبي" قد أعلنت مساء أمس الإثنين أن طائرات أمريكية قصفت مواقعها على الحدود مع سوريا شمال غربي العراق، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مقاتليها.
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