نائبة عراقية: تبني "داعش" قصف قوات "الحشد الشعبي" لا يبرئ قوات التحالف

طالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان العراقي، النائبة سميرة الموسوي، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأمريكي لدى العراق لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن قصف طائرات التحالف لقوات "الحشد الشعبي" يوم أمس الإثنين.

بغداد — سبوتنيك. ودعت النائبة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مقتل العشرات من أبناء الحشد يوم أمس الإثنين بقصف لطائرات التحالف الدولي في العراق.

وأضافت: "هناك أدلة لدى كتائب سيد الشهداء تؤكد قصف مقاتليها من قبل طائرات التحالف، يجب أن تطلع عليها الحكومة".

وأشارت النائبة الموسوي إلى أن تبني تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ العملية الإرهابية "لا يبرئ قوات التحالف التي استهدفت القوات الأمنية العراقية في الكثير من الأوقات تحت ذرائع مختلفة".

وكانت "كتائب سيد الشهداء" التابعة لـ"الحشد الشعبي" قد أعلنت مساء أمس الإثنين أن طائرات أمريكية قصفت مواقعها على الحدود مع سوريا شمال غربي العراق، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مقاتليها.