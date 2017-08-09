غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو+صور)

ووفقا لوسائل الأعلام المحلية، فأن الطائرات الحربية اغارت على القطاع بعد ساعات من قصف المدفعية الاسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة، واستهدفت موقع السفينة بصاروخين.
As Gaza sinks into darkness, Israel warplanes strike many parts in Gaza tonight.#غزة pic.twitter.com/VY2dgmmhJQ— Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) August 8, 2017
وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن عن سقوط قذيفة صاروخية في عسقلان.
طائرات الاحتلال مستمرة في القصف حتى هذه اللحظة وصوت الانفجارات شديد، اللهم سلم.#غزة pic.twitter.com/8fKRIqjjWv— رضوان الأخرس (@rdooan) August 8, 2017
وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ اطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي "اشكلون" دون وقوع إصابات أو أضرار، لافتا إلى أن قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة.
هذا المقطع يمثل تصوير حي لحديث أهل #غزة عن القصف ويعايشونه لحظة بلحظة.— مصطفى أبو زر | غزة (@MustafAbuZir) August 8, 2017
الفيديو تم تصويره من داخل أحد المنازل المجاورة للقصف.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/b4y9FTsSxv
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