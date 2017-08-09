غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو+صور)

أغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية فجر اليوم على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الأعلام المحلية، فأن الطائرات الحربية اغارت على القطاع بعد ساعات من قصف المدفعية الاسرائيلية موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة، واستهدفت موقع السفينة بصاروخين.

As Gaza sinks into darkness, Israel warplanes strike many parts in Gaza tonight.#غزة pic.twitter.com/VY2dgmmhJQ — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) August 8, 2017

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن عن سقوط قذيفة صاروخية في عسقلان.

طائرات الاحتلال مستمرة في القصف حتى هذه اللحظة وصوت الانفجارات شديد، اللهم سلم.#غزة pic.twitter.com/8fKRIqjjWv — رضوان الأخرس (@rdooan) August 8, 2017

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ اطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي "اشكلون" دون وقوع إصابات أو أضرار، لافتا إلى أن قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة.