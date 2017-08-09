الطيران المدني السعودي: ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة غير صحيح

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، 9 أغسطس/أب، إن ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON قطر تعلن البدء في استخدام مسارات جوية جديدة‎

وذكرت الهيئة: "مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها".

وأضافت أن "أجواء المملكة من الغرب أجواء سيادية وقطر ممنوعة من عبورها".

وكان التلفزيون القطري، نشر، مساء أمس الثلاثاء، تقريرا مصورا بعنوان "الطيران القطري في أجواء دول الحصار بقوة القانون"، وذلك على خلفية إعلان عبدالله بن ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، عن تفعيل مسار وصفه بـ"المهم" بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فوق المياه الدولية المسؤولة عنها الإمارات في الخليج.

وتابع السبيعي، في بيان أصدره، الاثنين الماضي: "إن أغلب المسارات التي طلبتها دولة قطر من المنظمة الدولية للطيران المدني تم تشغيلها سواء في الخليج العربي أو بحر العرب أو خليج عُمان"، لافتا إلى أن "هيئة الطيران المدني تعمل حاليا على دراسة مسارات جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها فور اعتمادها من كافة الأطراف من بينهم منظمة إيكاو".