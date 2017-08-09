العسكريون الروس يوصلون مساعدات إنسانية لسكان مناطق تسيطر عليها عناصر مسلحة بمحافظة حمص

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأربعاء، أن عسكريين من المركز أوصلوا مساعدات إنسانية إلى مناطق في شمال محافظة حمص، تسيطر عليها عناصر المعارضة السورية المسلحة.

© REUTERS/ Khalil Ashawi الجيش السوري يستعيد قرية بريف حمص الشرقي من داعش

حمص-سبوتنيك.وقال مندوب مركز المصالحة، فيودور أوتشينسكي، بحسب مراسل "سبوتنيك": "قام المركز ولأول مرة بإيصال شحنة مساعدات إنسانية إلى منطقة خفض التصعيد تقع في محافظة حمص.

وتضم هذه الشحنة الدقيق والسكر والمعلبات وأكياس فردية للتوزيع على السكان".

والجدير بالذكر، أن المركز سبق وقام بإيصال مساعدات إنسانية إلى حمص، إلا أنه تم في هذه المرة إيصال المساعدات إلى منطقة جديدة لخفض التصعيد،

دارت فيها عمليات عسكرية منذ فترة قصيرة، قبل التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات هادفة للتسوية السلمية.

وبحسب أوتشينسكي، خصصت الشحنة التي تم إيصالها لسكان مدن محاصرة واقعة على الجانب الآخر من منطقة خفض التصعيد وللعناصر المسلحة وأفراد عائلاتهم.

وذلك مقابل وقف العمليات القتالية والحفاظ على نظام الهدنة، بالإضافة إلى فتح الطريق بين مدينتي حمص وحماة، الذي يعتبر طريقا له أهمية بالنسبة للسكان المدنيين.

ويذكر أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشرطة العسكرية الروسية، فإنه يوجد هناك حوالي 10 جماعات مسلحة كبيرة تعمل في هذه المنطقة.