الدوحة تنشئ "درعا حديديا"

يقع المزيد من الدول والمنظمات الدولية في دوامة الأزمة القطرية.

وأعلنت إسرائيل أخيرا نية وقف بث برامج قناة الجزيرة القطرية. وكشفت إسرائيل بذلك عن تضامنها مع الدول العربية التي أوقفت بث برامج الجزيرة.

وتشير الدلائل إلى انجرار منظمة الطيران الدولية إلى الأزمة القطرية. فقد أعلنت الدول العربية الأربع التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في بداية يونيو/حزيران قرار فتح 9 ممرات جوية للطيران القطري بموافقة منظمة الطيران الدولية.

وتخضع قطر للضغط الإعلامي أيضا. فقد أظهرت نتائج استطلاع آراء الأمريكيين التي نشرها موقع سعودي أن نحو 50 في المائة من الأمريكيين يرون أنه من الضروري أن تنقل بلادهم القاعدة العسكرية الأمريكية من قطر إلى منطقة أخرى.

في كل الأحوال فإن قطر لا تستسلم وتفعل ما من شأنه أن يزعج الدول التي تقاطعها. وهكذا اخُتتم قبل أيام تمرين "الدرع الحديدي" الذي نفذته القوات البرية القطرية مع القوات التركية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان إن التمرين جاء لتحقيق مهمة القوات البرية القطرية في الدفاع عن أراضي الدولة.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أن قطر مطالبة بإغلاق قناة الجزيرة ووقف المساعدات لمنظمات توصف بالإرهابية، وقطع العلاقات مع إيران وإخراج القاعدة العسكرية التركية من أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر لم تستجب لهذه المطالب حتى الآن.