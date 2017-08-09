قطر تعفي 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى البلاد (فيديو)

قررت قطر إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 9 أغسطس/أب، بمشاركة رئيس قطاع تنمية السياحة إن "هيئة السياحة القطرية قررت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية".

وأضاف الباكر، أن "قطر ستكون الوجهة الأفضل للزوار والمسافرين".

ولم يحدد الباكر قائمة الدول التي سيتم إعفائها.



