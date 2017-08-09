البحرين: أجواؤنا السيادية مغلقة أمام الطائرات المملوكة والمسجلة في قطر

وأضاف البيان، أن شؤون الطيران المدني "نفذت الإجراءات التي تم اتخاذها، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية".
وتضمنت الإجراءات "تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهو إجراء اتخذ من قبل المملكة لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها".
وأكد البيان، أن ما سبق "لا يعني إطلاقاً أن البحرين قد سمحت بمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية".
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) قالت، أمس الثلاثاء، إن البحرين والإمارات وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط القطرية وسط العقوبات المفروضة على الدوحة من الدول المجاورة.
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