البحرين: أجواؤنا السيادية مغلقة أمام الطائرات المملوكة والمسجلة في قطر

نفت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، ما تم نشره من تقارير تفيد بفتح المنامة مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس، وأكدت أن تلك الأخبار "غير صحيح ومخالف للواقع".

وذكرت شؤون الطيران المدني، في بيان، "أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر، وأن جميع الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو/حزيران 2017، ولم يطرأ عليها أي تغيير"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وأضاف البيان، أن شؤون الطيران المدني "نفذت الإجراءات التي تم اتخاذها، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية".

وتضمنت الإجراءات "تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهو إجراء اتخذ من قبل المملكة لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها".

وأكد البيان، أن ما سبق "لا يعني إطلاقاً أن البحرين قد سمحت بمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية".

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) قالت، أمس الثلاثاء، إن البحرين والإمارات وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط القطرية وسط العقوبات المفروضة على الدوحة من الدول المجاورة.