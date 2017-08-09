عباس يطلع المبعوث السويسري لعملية السلام على مستجدات الأوضاع الفلسطينية

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، المبعوث السويسري لعملية السلام في الشرق الأوسط رونالد شتننغر، على آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية.

© Sputnik. Evgeni Biyatov إدانة فلسطينية واسعة لاقتحام القوات الإسرائيلية للمقرات الإعلامية

رام الله — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فقد ثمن الرئيس عباس، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسة في رام الله، جهود سويسرا الداعمة للشعب الفلسطيني وخاصة في مجال بناء المؤسسات الفلسطينية. وأكد على الدور الذي تلعبه سويسرا كحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة وخاصة فيما يشمل تقديم الحماية للشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد المبعوث السويسري استمرار دعم بلاده لبرنامج بناء المؤسسات حرصها على مواصلة الحفاظ على القانون الدولي ومساعيها في عملية المصالحة.