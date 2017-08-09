وزير الدفاع اللبناني يلتقي نظيره العراقي في بغداد

بحث وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، في العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف، سبل التعاون المشترك في الجوانب العسكرية.

© REUTERS/ Suhaib Salem الأطفال المفقودون هم إرث معركة الموصل

بغداد — سبوتنيك. وأشاد الحيالي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، خلال استقباله اليوم نظيره اللبناني بـ"دور الحكومة اللبنانية الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب"، مؤكدا أنه ستكون له زيارة في القريب العاجل إلى لبنان لتوثيق العلاقات بين البلدين".

من جانبه، هنأ وزير الدفاع اللبناني، العراق على الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة العراقية في حربهم ضد الإرهاب وتحريرهم الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد الصراف "أن العراق خاض هذه الحرب نيابة عن العالم أجمع وأن العالم يفخر بالبطولات التي حققتها القوات العراقية خاصة في معارك تحرير الموصل والفلوجة وباقي المدن العراقية".