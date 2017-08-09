إغلاق مطار صنعاء تسبب بموت 10 آلاف من اليمنيين

أعلنت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن إغلاق مطار صنعاء في اليمن أدى إلى مصرع 10 آلاف من اليمنيين بسبب عدم حصولهم على مساعدات طبية من الخارج.

موسكو — سبوتنيك. قال مدير "المجلس النرويجي للاجئين" في اليمن، معتصم حمدان، إنه "بسبب عدم وجود إمكانية السفر، أصبح آلاف اليمنيين المصابين بأمراض قابلة للعلاج، محكوم عليهم بالموت".

وأشار مدير المجلس استنادا إلى معطيات وزارة الصحة اليمنية إلى أن عدد الوفيات لعدم الحصول على الرعاية الطبية بلغ 10 آلاف حالة.

يذكر، أن حركة الطيران بمطار صنعاء انقطعت في آب/ أغسطس عام 2016 بسبب الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن. وتم إيقاف كل الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، لكن القيام بكل رحلة يتطلب تنسيقا مع قيادة التحالف.