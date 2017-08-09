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20:17 09 أغسطس/ أب 2017
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    رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني

    البارازاني: مبدأ الشراكة فاشل ولن نرجئ الاستفتاء على استقلالنا

    © AFP 2017/ SAFIN HAMED
    العالم العربي
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    أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، أن الاستفتاء على استقلال الإقليم يمثل مشروعا وطنيا لكل الأحزاب والمكونات في كردستان، داعيا الحكومة العراقية إلى الاعتراف بفشل مبدأ الشراكة.

    هل سيكون استفتاء إقليم كردستان العراق نواة لتقسيم المنطقة
    القاهرة — سبوتنيك.  وقال البارزاني، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء في أربيل مع عدد من رجال الدين الإسلامي، إن "عملية إجراء الاستفتاء تهدف لاستقلال إقليم كردستان، والاستفتاء ليس مشروعا شخصيا، وإنما هو مشروع وطني لجميع الأحزاب والمكونات في إقليم كردستان".

    وشدد على أن الاستفتاء سيجري بموعده المحدد أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل.

    كما دعا البرزاني الدول التي ترى أن الوقت غير ملائم حاليا لإجراء الاستفتاء أن تقدم بديلا آخر، لافتا إلى أنه أبلغ بغداد بأنه "من الأفضل أن تعترف بجرأة بفشل مبدأ الشراكة".

    يذكر أن أحزابا كردية عقدت، في 7 حزيران/ يونيو، اجتماعا، في منتجع صلاح الدين بأربيل ترأسه البارزاني وسط مقاطعة بعض القوى السياسية، واتفقت تلك الأحزاب على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل. كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

    لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتبر، أن الاستفتاء بشأن استقلال إقليم كردستان "غير شرعي"، وأن الحكومة الاتحادية لن تتعامل معه.

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    أخبار العراق اليوم, استفتاء استقلال, حكومة إقليم كردستان, مسعود بارزاني, العراق
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