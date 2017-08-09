البارازاني: مبدأ الشراكة فاشل ولن نرجئ الاستفتاء على استقلالنا

وشدد على أن الاستفتاء سيجري بموعده المحدد أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل.
كما دعا البرزاني الدول التي ترى أن الوقت غير ملائم حاليا لإجراء الاستفتاء أن تقدم بديلا آخر، لافتا إلى أنه أبلغ بغداد بأنه "من الأفضل أن تعترف بجرأة بفشل مبدأ الشراكة".
يذكر أن أحزابا كردية عقدت، في 7 حزيران/ يونيو، اجتماعا، في منتجع صلاح الدين بأربيل ترأسه البارزاني وسط مقاطعة بعض القوى السياسية، واتفقت تلك الأحزاب على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل. كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتبر، أن الاستفتاء بشأن استقلال إقليم كردستان "غير شرعي"، وأن الحكومة الاتحادية لن تتعامل معه.
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