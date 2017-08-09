المقداد: أمريكا تطالب اليوم بوقف دعم ما كنا نحذر منه منذ سنوات

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أن ما يحققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مواجهة الإرهاب اليوم يدعو للاعتزاز.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev وزير الخارجية المصري: هناك سياسات لبعض الدول المنطقة تدعم الإرهاب

وأشار المقداد إلى أن "التقدم متواصل ولن يقف أمامهم شيء"، مشددا على أن سوريا مقبلة على مرحلة الانتصار إذ لا خيار لها إلا تحقيقه. بحسب ما ذكرته "سانا".

وفي مداخلة له خلال لقاء مفتوح اليوم مع وزير الإعلام السوري في مكتبة الأسد بدمشق، عبر المقداد عن ثقته بأن "سوريا ستبقى واحدة وهي غير قابلة للقسمة على الإطلاق وهذا الأمر مؤكد وحتمي وقال "نحن لا ندعو إلى وحدة سوريا فقط وإنما إلى وحدة الأمة العربية بكاملها".

وشدد المقداد على أنه "ليس هناك مكون من الشعب السوري يريد تدمير سوريا إلا قلة ممن تورط مع الإرهاب".

كما عبر نائب وزير الخارجية عن تفائله بعزيمة الشعب السوري ووجود الإصرار لدى الجيش العربي السوري على محاربة الإرهاب وبالتالي سيتحقق النصر بتضحيات الشهداء الذين رسموا بدمائهم مستقبل سوريا.

وأشار المقداد إلى أن العدو الذي تواجهه سوريا شرس ومازالت هناك دول تدعم الإرهاب، لافتا إلى أن داعمي الإرهاب اليوم بدأوا يوجهون الاتهامات إلى بعضهم ويفضحون تورطهم بهذا الدعم.

وختم المقداد مداخلته: إن سوريا وإعلامها الوطني منذ سبع سنوات كانت تحذر من خطر دعم الإرهاب من أطراف كـ"قطر والسعودية" واليوم نجد أن "سيدهم الأكبر أمريكا يطالب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب".