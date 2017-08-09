مركز حميميم يدعو المسلحين إلى فتح طريق حمص – حماة الاستراتيجي

دعا المتحدث باسم مركز التنسيق الروسي في حميميم، فيودوف أوتشينسكي، الجماعات المسلحة المتواجدة في ريف حمص الشمالي لفتح طريق حمص – حماة الاستراتيجي، وذلك خلال توزيع مساعدات إنسانية في المنطقة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov منطقة خفض تصعيد جديدة شمال حمص تضم الرستن وتلبيسة

ودخلت منطقة ريف حمص الشمالي مؤخرا ضمن مناطق "تخفيف التوتر" بناء على اتفاق جرى في القاهرة بين الروس وممثلين عن الجماعات المسلحة، فيما استثني تنظيم "جبهة النصرة" من الاتفاق وتعهدت الفصائل الموقعة عليه بطرد عناصر التنظيم من مواقعها بغية الفصل بينهم بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

ووزع المركز الروسي، اليوم 9 آب/ أغسطس، دفعة من المساعدات الإنسانية في مدينة الرستن ضمن ريف حمص الشمالي شملت مواد غذائية وحبوب ومحفوظات اللحم.

ولفت أوتشينسكي إلى أن منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص شهدت اليوم عددا من الخروقات وإنه تم التوصل إلى الاتفاق بشأن وقفها واتخاذ خطوات من أجل التسوية.