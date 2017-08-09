العثور على 1270 سيارة بعد تحرير حمص من الإرهابيين

كشف رئيس فرع المرور في محافظة حمص (وسط سوريا)، العميد أحمد شامية، أن عدد السيارات المحجوزة بلغ 2228 منذ بداية الأزمة، منها 1270 تم العثور عليها بعد تحرير المدينة من الإرهابيين، مؤكدا أن بعض تلك السيارات متعرضة لأضرار مادية جسيمة.

وأشار شامية، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، إلى وقوع 118 حادثا خلال العام الحالي، منها 71 حادث اقتصرت أضرارها على الماديات فقط و47 سببت أضرار جسدية بلغت الإصابات فيها 56 إصابة إضافة إلى 6 وفيات.

يشار إلى أن شوارع حي "الوعر" الواقع غربي مدينة حمص، بدت بعد خروج الإرهابيين منها مليئة بمخلفات الحرب الطاحنة، كالسيارات المدمرة والمتاريس، إضافة للأنفاق والأبنية المهدمة التي استخدمتها فصائل "النصرة" في عمليات القنص واستهداف المدنيين، حيث تعد الجزيرة السكنية السابعة المتواجدة على أطراف الحي من أكثر المواقع تضررا داخله.