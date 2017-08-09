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21:48 09 أغسطس/ أب 2017
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    السعودية العوامية

    بالصور...مشاهد رهيبة ينقلها الصحفيون من السعودية بعد معارك العوامية

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أسفرت حملة أمنية ضد مسلحين في المنطقة الشرقية بالسعودية عن هدم عشرات المباني في بلدة العوامية وهروب آلاف السكان. بحسب ما ذكرته "رويترز".

    السعودية
    © REUTERS/ HANDOUT
    صحيفة "إندبندنت": معركة سرية تجري شرق السعودية منذ أسابيع
    وتحاول قوات الأمن منذ ثلاثة أشهر طرد المسلحين الذين كانوا وراء العديد من الهجمات ضد الشرطة على مدى سنوات في البلدة الصغيرة التي يسكنها نحو 30 ألف شخص والتي كانت مركزا لاحتجاجات الأقلية ضد الحكومة.

    وقام صحفيون بجولة نظمتها الحكومة بالبلدة، اليوم الأربعاء، وهم أول شهود من الخارج واطلعوا على ما خلفته المعارك النادرة في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

    ورافق الصحفيون القوات الخاصة في مركبات مدرعة وشاهدوا الشوارع في الحي القديم بالعوامية وقد تحول إلى ساحة حرب في مشهد بعيد كل البعد عن مشاهد المدن المتألقة في الخليج الغني بالطاقة. ولم تقع أي معارك خلال الجولة.

    السعودية
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    السعودية

    وظهرت هياكل السيارات المدمرة وقد علاها الصدأ على مقربة من المنازل المهجورة التي امتلأت جدرانها بالفتحات والثقوب الناجمة عن القذائف والرصاص.

    وعلقت صور "الشهداء"، الذي بدا أحدهم في السادسة عشرة من العمر، على أعمدة الإنارة وجدران المباني التي نجت من الهدم.

    واحتدم القتال هذا الشهر عندما انضمت قوات خاصة للعملية التي بدأتها السلطات في أيار/ مايو لهدم الحي القديم المعروف باسم "المسورة" لمنع المسلحين من استخدام أزقته للإفلات من الملاحقة.

    ولم تنشر أرقام الخسائر، لكن مندوبا من وزارة الداخلية قال إن 8 من فرقة الرد السريع في الشرطة و4 من جنود القوات الخاصة قتلوا منذ بدء الحملة الأخيرة. ويقول سكان إن 9 مدنيين قتلوا في أعمال عنف في الأسبوع الأخير.

    ويقدر سكان أن زهاء 20 ألف شخص لاذوا بالفرار أو جرى إجلائهم إلى بلدات وقرى أكثر أمنا بمناطق مجاورة.

    السعودية
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    السعودية

    وقال مندوب وزارة الداخلية إن الحي القديم بات خاويا إلا من "الإرهابيين" منذ الأشهر الستة الأخيرة لكن قوات الأمن اضطرت للانتظار حتى تغادر الأسر المناطق المجاورة قبل أن تبدأ توغلها النهائي.

    وتقول السلطات إنها قدمت تعويضات للسكان الذين اضطروا للرحيل.

    وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء جنود قوات الأمن وهم يحتفلون بما حققوه من تقدم.

    لكن المعركة ربما لا تكون انتهت وقد تؤجج الحملة الشعور بالاستياء بين بعض السكان الذين يشتكون من التمييز وهي اتهامات تنفيها سلطات المملكة.

    وتواصل عشر جرافات العمل بحماس لهدم مزيد من المباني وجمع الأنقاض التي خلفتها الاشتباكات وظل الجنود الذين يقودونها يرتدون الخوذات والسترات الواقية.

    وتقول السلطات إنها ستبني بدلا من "المسورة" حيا راقيا يتضمن مراكز تسوق ومباني إدارية ومساحات خضراء ونافورات مياه.

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