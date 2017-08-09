إعلام: استقالة رياض حجاب من "الهيئة العليا للمفاوضات" والجربا لخلافته

في غضون ذلك، قالت تنسيقيات المسلحين نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" أن المنسق العام لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" رياض حجاب، لن يكمل في منصبه بعد عقد الاجتماع الموسع لـ"المعارضة السورية" في الرياض، والمتوقع حدوثه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وذكرت المصادر أن حجاب أخبر القيادة السعودية بقراره ترك "الهيئة العليا "والتقاعد عن العمل السياسي، معللا ذلك بعدم تمكنه من الاستمرار في منصبه بسبب وضعه الصحي الصعب.
ولفتت المصادر إلى أن هناك أسماء عدة يجري تداولها لخلافة حجاب، مشيرة إلى أن رئيس "تيار الغد المعارض" أحمد الجربا هو الأقرب لخلافة حجاب.
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