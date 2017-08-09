إعلام: استقالة رياض حجاب من "الهيئة العليا للمفاوضات" والجربا لخلافته

أفادت قناة "الميادين" أن هناك معلومات مؤكدة حاليا تتحدث عن استقالة رئيس "الهيئة العليا للمفاوضات"، رياض حجاب، مشيرة إلى أن الأخير أبلغ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة قبل يومين.

© AFP 2017/ Yuri Kadobnov مصدر في المعارضة السورية: الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الأسد باق

وذكرت القناة أن استقالة حجاب "لأسباب صحية". ونقل عن مصادر الهيئة العليا أن حجاب أبلغ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة قبل يومين، وأن الاستقالة لم تعلن بشكل رسمي بعد.

في غضون ذلك، قالت تنسيقيات المسلحين نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" أن المنسق العام لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" رياض حجاب، لن يكمل في منصبه بعد عقد الاجتماع الموسع لـ"المعارضة السورية" في الرياض، والمتوقع حدوثه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وذكرت المصادر أن حجاب أخبر القيادة السعودية بقراره ترك "الهيئة العليا "والتقاعد عن العمل السياسي، معللا ذلك بعدم تمكنه من الاستمرار في منصبه بسبب وضعه الصحي الصعب.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أسماء عدة يجري تداولها لخلافة حجاب، مشيرة إلى أن رئيس "تيار الغد المعارض" أحمد الجربا هو الأقرب لخلافة حجاب.