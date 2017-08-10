الجيش الإسرائيلي يكشف عن صور جوية لأنفاق هجومية تابعة لحركة حماس

بالإضافة إلى صور تظهر نفق آخر في منزل مدني في مخيم الشاطئ غرب القطاع.
وأضاف بيان الجيش " يبذل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشاباك جهودا استخبارية متواصلة لكشف شبكات الأنفاق العسكرية التابعة لحماس، فحتى اليوم تم اكتشاف العديد من الممتلكات العسكرية الهامة التابعة لحماس ".
واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة باستغلالها الأماكن المدنية، بما في ذلك المباني العامة كالمدارس والمساجد وغيرها، وكذلك بيوت المواطنين في جهودها الحربية.
وأكد الجيش أن هذه الأماكن ستصبح أهدافا عسكرية شرعية وفق القانون الدولي عندما تتحول من بيوت مدنية إلى معاقل إرهابية على حد تعبيره.
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