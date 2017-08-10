الجيش الإسرائيلي يكشف عن صور جوية لأنفاق هجومية تابعة لحركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه كشف عن منزلين مدنيين في شمال قطاع غزة تقوم حركة حماس باستخدامهما كغطاء لنفقين هجوميين ضد أهداف إسرائيلية.

© AFP 2017/ SAID KHATIB سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل

القدس-سبوتنيك.ونشر الجيش صورا جوية لمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والمحاذية للحدود مع إسرائيل قال فيها، إنها تظهر مسار النفق الهجومي الذي تستخدمه حركة حماس،

بالإضافة إلى صور تظهر نفق آخر في منزل مدني في مخيم الشاطئ غرب القطاع.

وأضاف بيان الجيش " يبذل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشاباك جهودا استخبارية متواصلة لكشف شبكات الأنفاق العسكرية التابعة لحماس، فحتى اليوم تم اكتشاف العديد من الممتلكات العسكرية الهامة التابعة لحماس ".

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة باستغلالها الأماكن المدنية، بما في ذلك المباني العامة كالمدارس والمساجد وغيرها، وكذلك بيوت المواطنين في جهودها الحربية.

وأكد الجيش أن هذه الأماكن ستصبح أهدافا عسكرية شرعية وفق القانون الدولي عندما تتحول من بيوت مدنية إلى معاقل إرهابية على حد تعبيره.