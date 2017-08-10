نجل شقيق صالح: مطارات السعودية والإمارات باتت "هدفا" لنا (فيديو)

دعا يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، إلى استهداف مطارات المملكة العربية والسعودية والإمارات، ردا على استمرار إغلاق مطار صنعاء.

وقال العميد يحيى صالح، في حوار مع قناة "الاتجاه"، إن إغلاق مطار صنعاء يعتبر جريمة، متهماً المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالتواطؤ مع ماوصفه "العدوان".

وأضاف نجل شقيق الرئيس السابق، في الدقيقة 41 من المقطع الخاص باللقاء: "إذا أردنا فتح مطار صنعاء علينا أن نكون واقعيين مع هذه العقليات العنجهية والمتخلفة، الحل يكمن في إعلان مطار الرياض ومطار جدة ومطار أبو ظبي ودبي أهداف عسكرية تحت مرمى نيران الجيش اليمني".

وكان التحالف العربي، بقيادة السعودية، قام بإغلاق مطار صنعاء، في الـ8 من أغسطس/أب من العام الماضي، في وجه الرحلات الجوية، بعد محاولة جماعة أنصار الله "الحوثي"، إدخال أسلحة وخبراء، عبر المطار، حسب ما أعلنته السعودية.



