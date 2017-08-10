نجل شقيق صالح: مطارات السعودية والإمارات باتت "هدفا" لنا (فيديو)

وأضاف نجل شقيق الرئيس السابق، في الدقيقة 41 من المقطع الخاص باللقاء: "إذا أردنا فتح مطار صنعاء علينا أن نكون واقعيين مع هذه العقليات العنجهية والمتخلفة، الحل يكمن في إعلان مطار الرياض ومطار جدة ومطار أبو ظبي ودبي أهداف عسكرية تحت مرمى نيران الجيش اليمني".
وكان التحالف العربي، بقيادة السعودية، قام بإغلاق مطار صنعاء، في الـ8 من أغسطس/أب من العام الماضي، في وجه الرحلات الجوية، بعد محاولة جماعة أنصار الله "الحوثي"، إدخال أسلحة وخبراء، عبر المطار، حسب ما أعلنته السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)