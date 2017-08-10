لافروف: روسيا وتايلاند تؤيدان السبل السلمية لتسوية النزاعات على أساس ميثاق الأمم المتحدة

وأضاف لافروف، بأن "وفدينا يتعاونان مع بعضهما البعض بشكل وثيق، سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو في ساحات أخرى تعمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك ومن خلال اللقاءات التي تعقد في إطار عمل منظمة آسيان وغيرها من المنظمات".
وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن المباحثات التي جرت بينه وبين نظيره التايلاندي، أثبتت أن هناك تقاربا وتطابقا في موقفي الطرفين من القضايا المحورية التي يضمها جدول الأعمال الخاص بالمجتمع الدولي.
ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية التايلاندي، أن المباحثات تطرقت إلى الوضع حول كوريا الشمالية.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى في تايلاند مع نظيره التايلاندي دون براماتفيناي ورئيس وزراء المملكة برايوت تشان-أتشوي، وذلك خلال جولته الحالية في دول جنوب شرق آسيا، وتتزامن هذه اللقاءات مع احتفال كل من روسيا وتايلاند، في هذه
الأيام، بذكري مرور 120 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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