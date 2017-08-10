رئيس كردستان لـ"بغداد": إذا فشلنا أن نكون شركاء دعنا نصبح "جيران طيبين"

ومن المقرر أن تعقد كردستان العراق استفتاء للاستقلال في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن ترفض بغداد إجرائه وتعتبره غير دستوريا وأكدت أنها لن تعترف بنتائجه.
وتابع رئيس كردستان قائلا
"أعتقد أن تركيا ليست ضد مبدأ حقوق الشعب الكردستاني بإجراء استفتاء حق تقرير المصير باستقلال الإقليم عن العراق".
وتابع قائلا "العلاقات بين كردستان وتركيا ممتازة، تجمعنا علاقات تجارية واقتصادية وهم يدركون أهمية الإقليم لهم، وتجمعنا علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
ولم يكتف بارزاني بتلك الرسائل، بل وجه رسائل أخرى إلى 4 دول أخرى، افتتحها برسالة إلى دمشق قال فيها: "نحترم خيارات الشعب السوري ولا توجد خلافات بيننا".
كما وجه رسالة إلى السعودية، جاء فيها:
"شعبا وحكومة وملكا أصدقاء وأشقاء نتمتع وإياهم بعلاقات متينة".
وقال في رسالة إلى إيران:
"لن ننسى موقفهم أيام اقتحام مقاتلي داعش على كردستان، فقد كانوا الأوائل الذين دعمونا فعليا ووقفوا إلى جانبنا".
وبعث برسالة إلى مصر قال فيها:
"علاقاتنا مع القاهرة تاريخية فقد عاد الزعيم البارزاني من موسكو عام 1958 إلى بغداد عن طريق القاهرة والتقى الرئيس عبد الناصر آنذاك".
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