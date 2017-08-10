العراق يرغب في إعادة فتح خط أنابيب سعودي قديم لتصدير النفط

ويقوم وزير النفط العراقي الحالي جبار اللعيبي بزيارة رسمية إلى المملكة حاليا ومن المقرر أن يجرى محادثات ثنائية مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم.
ولم ينقل خط الأنابيب العراقي في السعودية النفط العراقي منذ أن غزا صدام حسين الكويت في عام 1990. وصادرت السعودية خط الأنابيب في عام 2001 كتعويض عن الديون المستحقة على بغداد.
واستخدمت المملكة خط الأنابيب العراقي عبر الأراضي السعودية لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب البلاد لسنوات قبل أن تختبر فتحه في عام 2012 بما يمنح الرياض مجالا لتصدير المزيد من نفطها إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز.
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