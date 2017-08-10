الأردن يدعو لفتح الطريق الدولي بين بغداد وعمان

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إلى فتح الطريق الدولي الذي يربط عمان ببغداد، حسب وكالة بترا الاردنية التي نقلت عن الصفدي أن الهدف في ذلك هو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

© AFP 2017/ BULENT KILIC الأردن ينسق لاجتماع يتابع تعهدات دولية لمعاونته في استضافة اللاجئين السوريين

عمان-سبوتنيك.وبالإضافة لما سبق، فقد دعا الصفدي إلى البدء بالعمل على مشروع الأنبوب النفطي من العراق إلى الأردن، ودعم نشاطات القطاع الخاص خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الصفدي اليوم، مع رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري.

وقال الصفدي، إن "الأردن يدعم العراق في كافة المجالات ومنها التصدي لدحر الإرهاب الذي يحاول استهداف دول العالم جميعا،

مضيفا "بأن المملكة الأردنية الهاشمية حريصة على دعم العراق أمنيا وتنمويا وسياسيا، وهذا ينطلق من توجيهات الملك عبد الله الثاني وحرصه الشديد على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف بأن " الملك عبد الله الثاني يعتبر دعم العراق في تصديه للإرهاب ينبع من كون المعركة ضد الإرهاب واحدة، وان الأردن والعراق تربطهما روابط أخوية متينة وكلاهما قدم تضحيات كبيرة في مواجهة الارهاب".

من جانبه، اكد رئيس البرلمان العراقي أن البرلمان يدعم العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات كافة، قائلا، انه "كان للأردن موقف كبير في دعم العراق والوقوف إلى جانبه في معركته ضد الإرهاب".

وبصدد العلاقات البرلمانية بين العراق والأردن اكد الجبوري أن "التنسيق كبير بين البرلمانيين في كلا البلدين بالمحافل الدولية".

وكان الصفدي وصل بغداد صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي.