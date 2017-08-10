الجانب الروسي يسجل خروقات في مناطق خفض التصعيد في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن ممثلي روسيا في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا سجلوا 8 خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسجل الجانب التركي 6 خروقات.

© AFP 2017/ George Ourfalian واشنطن وموسكو قد تعلنان هدنة ثانية في سوريا

موسكو-سبوتنيك.وجاء في النشرة الإعلامية للوزارة على موقعها الرسمي: "الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز باستقرار،

وسجل الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8 خروقات لوقف إطلاق النار، منها 6 خروقات في محافظة حلب وخرقان في محافظة اللاذقية.

كذلك سجل ممثلو تركيا 6 خروقات منها 5 خروقات في محافظة دمشق وخرق واحد في محافظة حماة.

وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي من الأسلحة الخفيفة سجلت في مناطق تسيطر عليها عناصر مسلحة من تنظيمي "جبهة النصرة" و "داعش" الإرهابيين.

هذا وجاء في النشرة أيضا، أن مركز المصالحة الروسي لم يقم علي مدى يوم أمس بعمليات إنسانية، إلا أن هناك عملية إنسانية واحدة تم تنفيذها في إطار نشاط الأمم المتحدة.

وأشارت النشرة في هذا الصدد إلى أن شركة "أباكان آر" للخطوط الجوية الروسية قامت بإيصال 21 طنا من المواد الغذائية غلى المنطقة المحيطة بمدينة دير الزور عن طريق إسقاطها بالمظلات.

يذكر أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى وزارة الدفاع الروسية، جرت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليات توقيع على ثلاث اتفاقيات أخرى لانضمام مراكز سكنية لنظام وقف العمليات القتالية.

وبذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى النظام المذكور 2158 مركزا، كما أن عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط وقف العمليات القتالية لم يتغير وما زال 228 مجموعة مسلحة.