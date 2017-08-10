سفير مصر ببغداد حول استفتاء كردستان: نرفض أي تحركات أحادية تضر وحدة العراق

قال السفير المصري في العراق، اليوم الخميس 10 أغسطس/آب، رفض بلاده لإجراء استفتاء بشان استقلال إقليم كردستان المزمع عقده في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، دون التنسيق مع الحكومة المركزية، مشددا على دعم بلاده لوحدة العراق وسلامة أراضية.

بغداد — سبوتنيك وقال السفير علاء موسى في بيان، ردا على سؤال بشان موقف مصر من استفتاء كردستان، "قوة العراق تكمن في قوته ووحدته ونرفض أي تحركات أحادية بدون التنسيق مع الحكومة المركزية".

كما شدد موسى على ضرورة أن "لا تؤثر أي خلافات بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة كردستان على جهود مكافحة الإرهاب".