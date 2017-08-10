انخفاض معدل الجرائم في سوريا

وقد قام الأمن الجنائي السوري، بإبلاغ الإنتربول الدولي، بحالات اتجار بالبشر تعرض لها السوريون على أيدي سماسرة خليجيين، في مخيمات تركيا والأردن ولبنان،
وخاصة "المرأة السورية التي أصبحت عرضة للابتزاز ولا سيما من الخليجيين الذين يقصدون هذه المخيمات".
وشهدت سوريا خلال الأعوام الماضية حالات اختفاء لآلاف المواطنين، دون أن يتم معرفة الجهات الخاطفة، فيما تتركز هذه الحالات في مناطق التماس.
وتجاوز عدد الضحايا الموثقون بالاسم في سوريا 200 ألف مدني، ويعتبر الإرهاب المسلح المنتشر في العديد من المناطق السورية مسؤولا عن مقتل 94% منهم،
في ظل الاشتباكات المستمرة، والصراع بين مجمل القوى على الأراضي السورية.
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