تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات العراقية بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت الحكومة العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ومؤسساتها الرسمية اليوم الخميس، لارتفاع درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية، مستثنية الدوائر الخدمية الأساسية.

وذكر بيان للأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن توقعات دائرة الأحوال الجوية العراقية، تشير إلى أن درجات الحرارة في العراق ستكون يوم الخميس بحدود 50 مئوية.

© Sputnik. Sergey Mamontov درجة الحرارة العالية تودي بحياة رجل مرور في العراق

وتواجه دول الشرق الأوسط، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة، فيما شهدت ارتفاعا قياسيا هذا العام. فقد شهدت مناطق من الإمارات وإيران ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 60 درجة في شهر يوليو/تموز.

وأظهرت النشرة الجوية التي نشرتها الهيئة أن الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في محافظة البصرة، وتصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية. في حين تسجل معدلات الحرارة أدنى درجاتها في محافظات الإقليم الكردي شمال العراق.