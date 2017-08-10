ضابط يمني يؤكد أسر عدد كبير من جنود التحالف

أكد العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، على تصاعد وتيرة العمليات العسكرية مع قوات التحالف، وبصفة خاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 10 أغسطس/ آب، قال راشد، إن التحالف يقوم بعملياته من الجو وعندما يتم الالتحام على الأرض مع الجيش واللجان الشعبية يتم تحييد الطيران، وهنا تكون السيطرة من جانبنا، وفي بعض الأحيان تقوم طائرات التحالف بقصف الطرفين المتحاربين على الأرض، لأن القوات الموالية لهم ليست سعودية أو إماراتية بحسب قوله.

وتابع راشد، أن إعلام التحالف لا يعلن عن خسائرهم من أرواح أو المعدات أو من وقعوا في الأسر، وفي الوقت ذاته نحن نقوم بعمليات نوعية لا يستطيع أحد إنكارها أو تكذيبها.

وأوضح راشد، أن الهجوم على معسكر خالد بن الوليد، تكرر عدة مرات، في محاولات للتقدم داخل المعسكر والسيطرة عليه نظراً لأهميته الاستراتيجية والرمزية، نظراً لوقوعه بين ملتقى الخطوط ، وبين الجبال والسهل الساحلي ومساحته حوالي 12 كم مربع، لذا فهناك الكثير من الأماكن المخفية التي لا يعلم العدوان عنها شيئاً، وكل ما يستطيعون فعله هو القصف العشوائي والتخريب، ونحن من نسيطر بشكل غير ظاهر على المعسكر ونصد هجماتهم، بل ونهاجمهم في عمليات نوعية.

ودلل راشد، على أن الجيش اليمني صد هجوما للتحالف على "الوازعية" التي تقع في أماكن عميقة من معسكر خالد وهي منطقة استراتيجية وتم استعادتها خلال الفترة الماضية بمساندة القوة الصاروخية والجبهة الداخلية المتماسكة، ويسجل الإعلام الحربي لدينا لحظات السيطرة على الأسلحة السعودية وقتلهم وأسر عدد كبيرمنهم بحسب قوله.