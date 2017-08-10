بالفيديو...الجيش السوري يغلق ممرات المسلحين القادمة من الأردن

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها على محور ريف السويداء الجنوبي الشرقي جنوب البلاد، وسيطرت على مجموعة من النقاط والتلال الاستراتيجية بالمنطقة وصولا إلى الحدود الأردنية، وجاءت هذه الإنجازات بعد سلسلة من العمليات مكنتها من تطويق المجموعات المسلحة والضغط عليها للتراجع نحو العمق وإجبارهم على الانسحاب لتتقدم وتسيطر على كامل الحدود السورية الأردنية.

© Sputnik. Morad Saeed بالفيديو...الجيش السوري يسعى لربط أرياف حماه وحمص

وأكد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن القيادة العسكرية في الجيش السوري كانت تعتبر أن السيطرة على الحدود السورية الأردنية من جهة السويداء في قائمة الأهداف والأولويات العملياتية لأن إحكام الطوق وفرض السيطرة على هذه المساحات الصحراوية الشاسعة ستمنع تدفق الأسلحة والإرهابيين من داخل الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي السورية وبالتالي يكون الجيش السوري قد تخلص من أحد أهم مصادر الدعم المادي واللوجستي والبشري للإرهابيين في المنطقة الجنوبية والوسطى من البلاد.

وأضاف المصدر بأن قوات الجيش السوري تمكنت يوم أمس من السيطرة على "المخفر الحدودي 154 " ونقطة "المخفر الحدودي 143 "وتقدمت إلى مناطق (بئر الصابونة وتلة الاسدة)، وصولاً إلى معبر أبو شرشوح والمخافر الحدودية.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات الجيش السوري بدأت في هذه المنطقة منذ منتصف شهر أيار الفائت، وتمكنت قوات الجيش خلال هذه العمليات من السيطرة على عشرات النقاط الاستراتيجية والتلال الحاكمة حتى أفضت هذه العمليات إلى السيطرة على كامل بادية السويداء بمساحة تقدر 4000 كم.