مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية بضواحي العاصمة الجزائرية

أعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية، عن مقتل أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة عمودية تابعة لشركة "طاسيلي ايرلاينز"، في منطقة الدكاكنة بالبويرة ضواحي العاصمة الجزائرية.

الجزائر — سبوتنيك. وقالت الهيئة، إن أربع جثث عثر عليها متفحمة في مكان تحطم الطائرة. بعد احتراقها مباشرة بعد ارتطامها بالأرض غير بعيد عن منطقة سكنية

وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة كريم بحارد، مقتل الأشخاص الأربعة وهم قائد الطائرة العمودية ومصورين وآخر متخصص بدراسات إعداد الخرائط.

وتحطمت الطائرة العمودية من نوع "بيل206 "عندما كانت تقوم بمهمة تقنية لصالح الهيئة الحكومية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وأوفدت السلطات الجزائرية، مسؤولين مدنيين وعسكريين لبحث ظروف وملابسات الحادث.