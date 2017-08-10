سفير سوريا في بكين: دور مصر في سوريا ملتبس وضعيف وفيه إيحاء من السعودية

أكد عماد مصطفى، سفير سوريا في العاصمة الصينية بكين، أن الصين تتعهد بأنها ستكون اللاعب الأكبر والأبرز على الساحة في إعادة إعمار البلاد لحظة التوصل إلى حل سياسي.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH قوى سياسية مصرية تطالب بعودة العلاقات كاملة بين سوريا ومصر

وأشار السفير السوري إلى أن الصين تعتبر "الأقدر على ذلك"، ومستبعدا أي دور صيني على النمط الروسي في سوريا.

وأبدى مصطفى في لقاء مع صحيفة "الوطن" السورية عدم تخوفه من أي نوايا طويلة المدى للولايات المتحدة في سوريا، لكنه تخوف من نوايا تركيا "ومن محاولاتها التاريخية والمستمرة لاستلاب المزيد من الأراضي السورية".

وفي سياق متصل وصف السفير السوري الدور المصري الحالي في سوريا بأنه "دور ملتبس وضعيف وفيه بعض الإيحاء من السعودية"، لكنه أبدى تفاؤله على اعتبار أن "مصر كانت ذات يوم محرك العالم العربي بأكمله".