تسجيل
19:02 10 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    أحد متاجر الدوحة

    67 يوما من الحصار بعيون القطريين: فوائد لنا ولاقتصادنا وتحفيز لروحنا الوطنية

    © AP Photo/ Doha News
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 61 0 0

    قيم مواطنون قطريون الوضع الاجتماعي بعد مرور 67 يوما على الحصار الذي فرضته دول الجوار.

    العمال الأجانب في قطر
    © AP Photo/ Kin Cheung, File
    وكالة أمريكية تكشف خطة قطر لإقامة مونديال 2022 رغم حصار السعودية والإمارات
    وبهذه المناسبة نشرت صحيفة "الوطن" القطرية تحقيقا تحدث عن تثمين القطريين جهود الحكومة في التعامل مع الأزمة لاسيما فيما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية التي نوعت البضائع في السوق القطرية، مما أجبر التجار على التنافسية في جودة المنتجات والأسعار.

    وأشار المواطنون، بحسب الصحيفة القطرية، إلى أنهم في بداية الحصار كانوا حزينين جدا لقطع العلاقات بين شعوب دول الخليج ومازالوا كذلك من هذه الناحية الاجتماعية، لكنهم على صعيد آخر فرحوا بهذا التطور الذي جعل من قطر بلدا مستقلا اقتصاديا قادرا على توفير احتياجاته بالاعتماد على المنتجات الوطنية والاتفاقيات التجارية مع الدول الصديقة.

    إضافة لذلك، اعتبر مواطنون أن إجبار دول الحصار على فتح خطوط ملاحة جوية وبحرية يعد انتصارا سياسيا لدولة قطر وتخبطا وخسارة لدول الحصار التي لم يكن من حقها فرض النفوذ على المياه الإقليمية الدولية والملاحة الجوية.

    وأكد القطريون أن تعامل حكومتهم "الذكي" مع الحصار أكسب دولة قطر السمعة الطيبة والهيبة في دول العالم المتحضر وجعل دول الحصار في مأزق ووضع تبحث فيه عن حفظ ماء الوجه فقط. على حد تعبير الصحيفة.

    وقال المواطن طارق السليطي: في بادئ الوقت، كنا مستائين من إجراءات دول الحصار ونشعر بالحزن لقطع أواصر التواصل بين شعوب دول الخليج ومازلنا نأسف على هذا الحال، بالإضافة إلى المشاريع التجارية لمواطني تلك الدول والقطريين والطلاب في الجامعات والمدارس.

    وأضاف السليطي:

    في جانب آخر حفزت هذه الأزمة الروح الوطنية لدى المواطنين وبات الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن أكبر بكثير مما كان عليه في السابق، فالجميع الآن يجد في القيام بواجبه تجاه وطنه من أجل النهوض بها وتجاوز الأزمة بانتصار.

    وبين السليطي أنه بعد مرور 67 يوما على الحصار لم نشعر بأي تغير في الحياة الاجتماعية، فالأسواق عامرة بالمنتجات الغذائية وغيرها، وهناك تنوع في السلع المستوردة من الدول الصديقة، الأمر الذي دفع التجار إلى التنافس فيما بينهم من ناحية جودة السلع والأسعار وغيرها.

    كما تحدث مواطنون قطريون أيضا عن "الاعتماد على النفس " بعد الحصار، وشهدت الأسواق إقبالا على المنتج المحلي من قبل المواطنين القطريين والمقيمين، وذلك تعزيزا للاقتصاد الوطني ودعم للتجار المحليين والمزارع المنتجة.

    إضافة إلى تنامي شعور الإحساس بالمسؤولية  عند الشعب القطري.

    انظر أيضا:

    صحيفة أمريكية: إذا كانت قطر داعمة التطرف فماذا تدعم السعودية
    صحيفة أمريكية: بعد شهرين من المقاطعة قطر تستعد لـ"الهجوم"
    تركيا تتوصل لاتفاق مع طهران لنقل منتجاتها إلى قطر عبر إيران
    الإمارات تنفي فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أزمة قطر, أزمة قطر ودول الخليج, اخبار الخليج العربي, أزمة الخليج, حصار قطر, دول الحصار, حكومة قطر, قطر, الخليج العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمارس رياضة الهوكي في سوتشي
    قادة عالميون يحبون الرياضة
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    الفرقاطة سوفيرشيني
    الفرقاطة الروسية "سوفيرشيني"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك