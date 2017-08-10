المبعوث الأممي لليمن يطالب مجددا بفتح مطار صنعاء

كرر المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الخميس، مطالبته لكافة القوى السياسية، بفتح مطار صنعاء لتخفيف معاناة اليمنيين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ولد الشيخ في تغريده له على "تويتر": " أكرر النداء العاجل لضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي بأسرع وقت. هذه خطوة أساسية للتخفيف من معاناة اليمنيين، وتأمين المساعدات الإنسانية لهم".

أكرر النداء العاجل لضرورة اعادة فتح مطار صنعاء الدولي بأسرع وقت. هذه خطوة أساسية للتخفيف من معاناة اليمنيين وتأمين المساعدات الانسانية لهم — UN Envoy to Yemen (@OSESGY) August 10, 2017

دعوة المبعوث الدولي تبدو تكراراً لما صرح به في الـ 22 من تموز/ يوليو الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي؛ حيث شدد على ضرورة استئناف الرحلات الجوية، من وإلى مطار صنعاء الدولي، معللا ذلك لأن الافتقار إلى الرحلات الجوية التجارية، وضع عبء على السكان، وفاقم الحالة الإنسانية البائسة.

وناشد ولد الشيخ، حينها، "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية في مواجهة جماعة "أنصار الله" باليمن، وكذلك أطراف الصراع اليمني الأخرى، دعم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، وعلى وجه التحديد، للأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، والطلاب الذين يدرسون في الخارج، وبغية لم شمل الأسر.